Serbie : les Albanais de Subotica ou comment renouer avec le « vivre ensemble »

Subotica est la seconde ville de Voïvodine, la province autonome du Nord de la Serbie, où vivent le plus d’Albanais. Comment s’organiser pour vivre ensemble dans cette ville multiculturelle, alors que les relations avec la communauté serbe sont parfois tendues et que les droits des Albanais sont régulièrement bafoués dans le pays ? Témoignages.

Par Zlatko Romić, Mirana Dmitrović Elle se sent « parfois étrangère ». Kristina Zarić, née en 1986, représente la nouvelle génération de la communauté albanaise à Subotica, en Voïvodine, dans le Nord de la Serbie. La jeune femme a construit son identité au cours des turbulentes années 1990, ce qui a laissé une trace indélébile sur sa personnalité. « Personne ne m’a humiliée directement », raconte Kristina. Mais des attaques indirectes ont bien eu lieu. « Il y a des préjugés et stéréotypes négatifs. Les gens regardent les Albanais différemment. Une fois, la mère de mon amie lui a dit de ne plus me fréquenter. Ce n’est qu’un exemple... » Le fait d’avoir (...)