Serbie : des élections tous les ans, au bon plaisir d’Aleksandar Vučić ?

C’est la dernière nouvelle en Serbie : les élections présidentielles auraient finalement lieu le 7 avril... Et des législatives anticipées seraient organisées le même jour, un an après celles du 24 avril 2016 ! Teofil Pančić analyse cette étrange passion électorale d’Aleksandar Vučić, le maître de la Serbie « post-démocratique ».

Par Teofil Pančić Dans les démocraties ordinaires (d’aucuns diraient tout simplement « normales »), les élections législatives ont lieu tous les quatre ans. Le ou les partis qui obtiennent la majorité des voix au Parlement forment un gouvernement, et s’efforcent ensuite de faire le plus de choses possibles, afin de décrocher quatre ans plus tard un nouveau mandat. Quand se sont écoulées quatre fois quatre saisons, quand revient le temps des élections, on ne sait généralement pas si le gouvernement va rester le même, ou si l’opposition d’hier va devenir la nouvelle majorité. Il arrive parfois, par ailleurs, que le gouvernement perde le (...)