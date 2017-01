Roumanie : grande manif anti-corruption, le Président Iohannis livre bataille contre le gouvernement

Dimanche 22 janvier, plus de 25 000 personnes ont marché vers le siège du gouvernement à Bucarest pour dénoncer les projets d’ordonnance de grâce et de modification du Code pénal du gouvernement PSD-ALDE. C’est la plus grande manifestation depuis l’affaire Roșia Montană en 2013. Le président Iohannis a laissé tomber sa neutralité pour y participer et les dirigeants des partis au pouvoir – avec les médias affiliés – n’ont pas manqué d’imagination, de mauvaise foi ni d’indécence pour qualifier les manifestants.