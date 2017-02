Balkans : un manuel d’histoire en commun pour dépasser les « romans nationaux »

Dans les Balkans, les manuels d’histoire sont des armes de guerre. Ils condensent et simplifient le passé des communautés nationales, ils excluent les autres de leur champ de vision. Mené depuis Thessalonique, un projet pilote essaie, au contraire, de rassembler les matériaux d’une histoire commune : les volumes consacrés à l’histoire contemporaine viennent de sortir, et provoquent polémiques et débats à travers toute la région.