Référendum en Hongrie : le pays a basculé il y a dix ans

Par la rédaction de hu-lala.org Cet article fait l’objet d’une publication commune avec hu-lala.org, le site de l’Europe excentrée. Automne 2006. Des émeutiers mettent à sac des quartiers de Budapest. Dans un chaos de gaz lacrymogène, ils réussissent à s’emparer d’un tank T-34 (désarmé), un de ceux qu’avait utilisé l’Armée rouge pour mater le soulèvement hongrois, exactement cinquante années plus tôt. C’est le 23 octobre et la Hongrie commémore les martyrs de la révolution. Un grand rassemblement est organisé dans le centre de la capitale par Viktor Orbán et son parti, le Fidesz. La police anti-émeute intervient et frappe sans discernement dans (...)