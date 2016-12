Économie : les filets percés de la pêche monténégrine

Par Mustafa Canka « La mer est une source de nourriture essentielle pour l’avenir du Monténégro ». Aleksandar Joksimović est le chef du laboratoire halieutique de l’Institut de biologie marine de Kotor et le principale négociateur monténégrin du chapitre « pêche » avec la Commission européenne. Pour lui, pas de doute, marins et pécheurs auront un grand rôle à jouer pour le futur développement du pays. Que la pêche soit une chance pour le Monténégro, le ministre des Affaires européennes, Aleksandar Andrija Pejović, en est également convaincu. « L’industrie de la pêche et le tourisme représentent les deux secteurs essentiels du développement (...)