Neuf ans d’indépendance du Kosovo : NEWBORN, autopsie d’un monument

Cette année, le monument NEWBORN, érigé en l’honneur de l’indépendance du Kosovo le 17 février 2008, change d’apparence. Les lettres N et W tomberont et formeront au sol No Wall, « pas de mur ». Pour son neuvième anniversaire, le jeune État est bien mal en point. Entretien avec Fisnik Ismajli, créateur du monument et député du mouvement d’opposition Vetëvendosje.