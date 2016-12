Monténégro : il faut sauver la saline d’Ulcinj

La saline d’Ulcinj, l’une des plus grandes de toute la Méditerranée, a cessé d’être exploitée en 2013. Depuis, l’état de cette réserve naturelle de biosphère ne cesse de se dégrader. Les militants écologistes tirent la sonnette d’alarme et se battent pour obtenir son classement en site protégé. Reportage en images.

Par Louis Seiller Plus de 250 espèces d’oiseaux peuvent être observées dans la Saline d’Ulcinj, dont l’une des plus importantes colonies de flamants roses de l’Adriatique et une vingtaine d’espèces menacées. Des dizaines de millions d’oiseaux s’y arrêtent lors de leurs migrations. Toutes sont dépendantes des différences de niveau et de salinité de l’eau ainsi que de la régulation des entrées d’eau de mer. L’évaporation naturelle leur offre en effet des sites favorables pour nicher et se reproduire. L’arrêt de la production de sel, la chasse et l’urbanisation incontrôlée constituent autant de menaces pour leur survie. Chaque dimanche, Aleksandar (...)