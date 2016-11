En Croatie et en Serbie, l’étonnant réseau des anciens de la Légion étrangère française

Pas de parade à la française et béret penché du côté gauche : comment donc les habitudes de la Légion étrangère française se sont-elles imposées dans certaines unités « spéciales » de Croatie ou de Serbie ? Dans l’étonnant réseau des anciens légionnaires, on retrouve Milorad Ulemek, qui purge une peine de 40 ans de prison pour le meurtre de Zoran Đinđić, mais aussi le général croate Ante Gotovina, acquitté par le TPIY et récemment promu « conseiller » du ministre de la Défense.