Médias en Serbie : « il est plus difficile de travailler aujourd’hui que sous Milošević »

Les médias serbes sont-ils moins libres aujourd’hui qu’à l’époque de Slobodan Milošević ? Depuis l’arrivée au pouvoir d’Aleksandar Vučić, les tabloïds règnent en maitre sur la scène médiatique et les espaces de liberté se réduisent comme peau de chagrin. Soumis au régime d’une censure « douce et efficace », les médias sont un pilier essentiel du régime. Omer Karabeg reçoit la journaliste Lila Radonjić et Snježana Milivojević, professeur à la Faculté des sciences politiques de Belgrade.

Propos recueillis par Omer Karabeg Omer Karabeg (O.K.) : Lila Radonjić, depuis l’époque de Slobodan Milošević, vous avez toujours travaillé au sein de médias indépendants. Est-il plus difficile de travailler aujourd’hui que dans les années 1990 ? Lila Radonjić (L.R.) : C’est plus difficile aujourd’hui. Dans les années 1990, les médias étaient en lutte et, dans certaines villes de Serbie, on pouvait trouver de bonnes télévisions indépendantes. Il n’en existe presque plus. Les organes du gouvernement ont repris la main sur pratiquement tous les médias. À l’époque de Milošević, les journalistes de Studio B, où je travaillais, et ceux de B92 (...)