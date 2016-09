Macédoine : à Ohrid, le tourisme agace autant qu’il dynamise

Turbofolk, pop et musique classique, il y en a pour tous les goûts à Ohrid. Les décibels sont au rendez-vous, les insomnies aussi, au grand dam des habitants de la ville et de certains vacanciers. Les touristes ont afflué en nombre cette été au bord du lac, profitant des vols et séjours subventionnés par l’État. La saison touristique touche à sa fin, voilà l’heure du bilan.