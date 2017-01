Macédoine : Gruevski désigne le nouvel ennemi public n°1, la Fondation Soros

Par Jacqueline Bisson Le VMRO-DPMNE, mis à mal par sa victoire étriquée lors des législatives anticipées du 11 décembre et son impossibilité à former un nouveau gouvernement s’est trouvé une nouvelle cible : la société civile. Dans sa ligne de mire : la Fondation Open Society - Macédoine du milliardaire américain George Soros. Dans une récente interview, Nikola Gruevski fustigeait le rôle de cette fondation et appelait à la détruire. Des éléments de langage repris par le ministre des affaires étrangères, Nikola Poposki, dans une interview face à la presse étrangère, mais aussi lors d’un rassemblement « populaire » organisé à New York devant la (...)