Kosovo : le défi du Tribunal spécial pour les crimes de guerre

Par Amra Zejneli Lors de sa visite à Belgrade et Pristina début novembre, le nouveau Procureur du Tribunal spécial David Schwendiman a annoncé aux dirigeants des deux pays qu’il comptait sur leur coopération. Soulignant l’indépendance de son rôle, il a répété qu’il ne serait guidé que par les faits, et qu’il ne se laisserait pas influencer par quiconque. Dans une interview accordée le 15 novembre à BIRN, David Schwendiman a annoncé que son équipe avait rassemblé suffisamment de preuves pour accuser certains anciens membres de l’Armée de libération du Kosovo (UÇK), tout en précisant qu’il visait des criminels soupçonnés, et non l’UÇK en tant (...)