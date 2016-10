La Serbie d’Aleksandar Vučić, facteur d’instabilité régionale

La Serbie est-elle vraiment « le garant de la stabilité régionale », comme le prétendent Belgrade et Bruxelles ? Mène-t-elle une politique pacifique aux antipodes de ses objectifs guerriers des années 1990 ? Quelle sont ses relations vis-à-vis de Sarajevo et Banja Luka ? Et pourquoi donc l’Occident continue-t-il à soutenir le régime d’Aleksandar Vučić ? Regards croisés de Belgrade et de Sarajevo.