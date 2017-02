Albanie : ces éditeurs indépendants qui se battent pour la diffusion du livre et de la littérature

Quelle place pour les livres et la littérature dans l’Albanie contemporaine ? Après des décennies d’isolement et les terribles années de la transition, deux jeunes éditeurs indépendants de Tirana se battent pour enrichir la langue albanaise de chef-d’œuvres encore méconnus dans le pays. Rencontre avec Ataol Kaso et Arlind Novi.