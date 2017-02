Kosovo : Le massacre institutionnel des forêts

Par Besa Kalaja, Besnik Boletini et Leonidë Molliqaj On se chauffe encore beaucoup au bois au Kosovo, jusque dans les écoles et même dans certaines institutions de l’État. Le bûcheronnage illégal et la vente de bois aident à faire survivre les familles les plus pauvres. Cet abattage artisanal est réalisé à petite échelle. « Ceux qui coupent du bois pour se chauffer ne sont que de petits pilleurs », confirme Nasim Haradinaj, directeur du Département de l’agriculture, des forêts et du développement rural à la mairie de Deçan. « Ceux qui bûcheronnent de façon industrielle et menacent les forêts du Kosovo, ce sont de véritables entreprises ». Ces (...)