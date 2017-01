Football : le Partizan Belgrade exclu des coupes européennes pour les trois prochaines années

Par Loïc Trégourès Le Partizan est donc de nouveau privé de coupe d’Europe. En 2013 déjà, le club noir et blanc avait été sanctionné par l’UEFA pour des raisons financières. L’équipe doit en effet à l’État des arriérés fiscaux d’un montant de 2,5 millions d’euros. Comme à son habitude, et compte tenu du statut d’association publique de l’équipe, l’État va donc venir à son secours, en restructurant la dette et en débloquant une aide de 400 000 euros. Récemment, l’Étoile Rouge de Belgrade s’était trouvée dans l’impossibilité de régler les factures d’électricité du stade Marakana. Ces deux affaires en disent long sur l’état de délabrement de ces deux (...)