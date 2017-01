C’est peut-être la nouvelle qui va bientôt ravir les fans de foot des Balkans et les nostalgiques des grands clubs de l’ancienne Yougoslavie, comme l’Étoile rouge de Belgrade ou le Dynamo Zagreb. La rumeur se fait de plus en plus pressante : à l’horizon 2018, une « Ligue des Balkans » pourrait bien voir le jour, réunissant les meilleurs clubs de la région.

Par Jérome Fagelson C’est un marronnier qui revient régulièrement et dont le Courrier des Balkans s’était déjà fait l’écho en 2009. L’idée est toujours la même, une « Ligue des Balkans » pour hisser le niveau du football de la région et essayer d’attirer à la fois investisseurs et amateurs du ballon rond. Cette idée restait encore il y a peu un vœu pieu, mais il semble que depuis l’élection d’Aleksander Čeferin à la tête de l’ UEFA et la nomination de Davor Šuker et Sándor Csányi au sein de son comité exécutif en 2015, l’UEFA regarde différemment la région. Rome ne s’est pas faite en un jour et les dirigeants du football européen l’ont bien compris. La (...)