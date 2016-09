Municipales en Bosnie : Velika Kladuša va retrouver son « patron », Fikret Abdić

Par Mersiha Nezić « Un pas devant les autres », c’est son slogan de campagne. Ce 25 septembre, Fikret Abdić se tient, en costume-cravate sombre, devant des centaines de partisans en liesse, vêtus de tee-shirts orange, la couleur de son parti. « Notre développement économique était le plus avancé de toute la Yougoslavie avant que le processus de destruction ne soit enclenché. Je me tiens ici, devant vous, et je vous garantis que j’ai la force, l’intelligence, la capacité d’inverser la donne », s’exclame-t-il. Il se présente, en grand favori, aux élections municipales à Velika Kladuša, une commune de 45 000 habitants située dans le nord-ouest de (...)