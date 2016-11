Environnement en Croatie : quatre rivières mythiques à l’agonie

Par Mario Pušić La Korana sera, entre Karlovac et Slunj, entrecoupée de cinq barrages. Sur chacun des 93 rapides de la Mrežnica entre Slunj et Karlovac au moins une petite centrale hydroélectrique sera installée au fil de l’eau. Quant à la Kupa, si le projet de centrale hydroélectrique de Brodarci est réalisé, son effet, cumulé à ceux de la centrale d’Ilovac récemment construite et de celle, centenaire, de Munjara à Ozalj, conduira à la disparition de plus de 50% des espèces de poissons de cette rivière. Tel pourrait bien être, si le pire des scénarios se réalise, l’avenir des rivières du comté de Karlovac, redoute Denis Frančišković, de l’ONG (...)