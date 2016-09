Albanie : cannabis, la ruée vers l’or vert

Pourquoi perdre son temps à travailler comme petite main dans l’industrie pour un salaire de misère quand on peut faire de gros bénéfices en cultivant le cannabis ? En Albanie, la marie-jeanne prospère. Mais attention : il faut d’abord s’assurer des protections et ensuite savoir blanchir ses fonds.

Par Ornela Liperi et Blerina Hoxha Avec des revenus journaliers qui atteignent jusqu’à cinq mille leks (environ trente-cinq euros) au moment de la cueillette des têtes de cannabis, plus personne, en zone rurale ou urbaine, ne souhaite plus à travailler dans des domaines qui rapportent peu, comme l’agriculture, l’industrie, voire la restauration. Quelques ateliers de prêt-à-porter de la région de Krujë font également face à un manque de personnel, notamment de femmes qui constituaient traditionnellement l’essentiel des petites mains. Des entreprises agricoles et de restauration du Sud du pays sont confrontés au même problème. Marges (...)