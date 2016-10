En Roumanie socialiste, mourir pour la liberté

Des milliers de citoyens roumains ont cherché à fuir le régime communiste, surtout à la fin des années 1980, souvent au risque de leur vie : ils traversaient le Danube à la nage ou tentaient de s’échapper par la Mer noire. Des milliers d’entre eux ont été abattus par les garde-frontières. Vingt-six ans plus tard, la question demeure un véritable « trou noir » de la mémoire collective.

Par Marina Constantinoiu et Istvan Deak À la fin des années 1980, la crise du régime communiste instauré quarante ans plus tôt en Roumanie atteint son paroxysme. La population voit son niveau de vie s’effondrer, les libertés civiles se réduire, l’isolement international du pays se renforcer. Jour après jour, les citoyens sont témoins de la déréliction de l’État, de ses erreurs et de son arbitraire. Beaucoup sont au bord du désespoir. Pour les Roumains, la liberté, dans le sens que lui donne la Déclaration universelle des droits de l’homme, prend alors une seule signification : s’enfuir vers l’Occident. De l’autre côté du Danube, de l’autre (...)