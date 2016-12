Élections en Macédoine : l’inconnue du vote albanais

Les électeurs macédoniens sont convoqués aux urnes ce dimanche. La partie va se jouer, dans le camp macédonien, entre le VMRO-DPMNE de Nikola Gruevski et l’opposition sociale-démocrate. Dans le camp albanais, les partis « traditionnels » pourraient être bousculés par l’irruption d’un nouvel acteur, le mouvement Besa, présenté comme « erdoğaniste ». Les points de vue d’Afrim Gashi, dirigeant de Besa, et de l’analyste Arsim Zekolli, pour qui « Ankara et Moscou ont pris la place laissée vacante par Bruxelles ».