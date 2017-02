Réfugiés en Grèce : à Athènes, des tentes sur les sites des JO de 2004

C’est ici qu’ont été disputées les épreuves de baseball et de canoë-kayak des Jeux Olympiques de 2004. Bradé à un fonds d’investissement dans le cadre du plan de privatisation, l’ancien aéroport athénien d’Ellinikó doit un jour accueillir des hôtels de luxe et un golf. Pour l’instant, il sert de refuge provisoire à plus de 2200 réfugiés.