Boom économique en Roumanie : miracle ou mirage ?

Les réponses à la crise économique ont été relativement semblables partout en Europe. Un seul pays, la Roumanie, s’est éloigné des recettes préconisées et a enregistré le taux de croissance le plus élevé de la zone. Mais cette croissance a un prix. Analyse.

Par Mihai-Dan Cirjan Taux de croissance le plus élevé d’Europe (6,2%), faible déficit budgétaire, exportations en hausse, secteur bancaire stable : même la Commission européenne l’a félicitée dans son rapport publié en 2016. Après plusieurs années de tâtonnements, la Roumanie semble avoir enfin trouvé son modèle de développement. Les avertissements du Fonds monétaire international (FMI) et de l’Union européenne (UE) n’y ont rien fait, eux qui juraient que les réductions d’impôts et la hausse des salaires mèneraient à l’augmentation du déficit budgétaire et à l’instabilité de la balance des paiements. Bien au contraire : le déficit budgétaire est (...)