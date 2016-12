Croatie : l’eau, un bien public très rentable pour le privé

Par Luka Resanović Le 5 décembre s’est tenue à Zagreb une rencontre intitulée « Qui profite de l’eau en Croatie » ? Cette dernière était organisée par les ONG Zelena Akcija (Action verte) et Prava na grad (Le droit à la ville), avec comme intervenants Tomislav Tomašević de l’Institut d’écologie politique, Lidija Runko Luttenberger du département polytechnique de la Faculté de lettres et sciences humaines de Rijeka, ainsi que le réalisateur Dario Juričan. Selon Tomislav Tomašević, 85% de la population croate bénéficie d’une eau respectant les normes sanitaires en vigueur et le pays se hisse même à la 12e position mondiale pour le nombre de litres (...)