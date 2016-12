Bulgarie : un quart de l’économie sous influence russe ?

Gaz, pétrole, nucléaire : plus d’un quart de l’économie bulgare serait directement sous l’influence de la Russie. Les principales institutions de l’État sont toujours dominées par des oligarques et des réseaux d’anciens agents des services de sécurité proches du Kremlin. Le rapport alarmant du Centre pour l’étude de la démocratie (CIN).

Plus d’un quart de l’économie bulgare était sous influence russe en 2014, la part des investissements directs de Moscou dans le PIB était de 4,4%, tandis que les importations de pétrole et de gaz représentaient 12,2% de ce dernier. Ce sont du moins les informations rapportées par le Kremlin Playbook, élaboré par le Centre pour l’étude de la démocratie (CID). L’étude s’est penchée sur l’influence du Kremlin sur les économies de la Bulgarie, de la Serbie, de la Lettonie, de la Hongrie et de la Slovaquie. Et c’est en Bulgarie que la Russie dispose du plus de cartes sur lesquelles s’appuyer, même si l’étendue de la présence économique russe reste inconnue, (...)