Par Jana Tsoneva On ne s’y attendait pas, mais l’élection présidentielle a ouvert la voie à des législatives anticipées au printemps prochain. En effet, le Premier ministre Boïko Borissov avait mis son mandat en jeu si Tsetska Tsacheva, la candidate présentée par son son parti, les Citoyens pour le développement européen de la Bulgarie (GERB, conservateurs), ne l’emportait pas. Or, c’est le général Roumen Radev, candidat indépendant soutenu par le parti le Parti socialiste bulgare (BSP, opposition), qui a remporté le second tour, le 13 novembre. Ce résultat a été interprété comme l’échec du Premier ministre, non seulement parce qu’il avait (...)