Économie : Plovdiv, le petit miracle de Bulgarie

Par la rédaction « Cette année, la Roumanie aligne pour la première fois de son histoire son niveau de vie sur celui de la Croatie », assure Željko Lovrinčević de l’Institut d’économie de Zagreb. Cette information est confirmée par Eurostat, l’institut des Statistiques européens, qui indique que le PIB de la Croatie a atteint en 2015, 58% de la moyenne de l’Union européenne (UE) et 57% en Roumanie. En Bulgarie, le PIB atteint 46% de la moyenne européenne. La Roumanie et la Bulgarie se développent donc beaucoup plus vite que la Croatie, en s’appuyant sur les investissements étrangers. Il est donc temps que la Croatie se réveille. Au moment de (...)