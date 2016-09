Centrales hydrauliques en Bosnie-Herzégovine : un business tous risques

L’eau devient une ressource de plus en plus précieuse. Plutôt que de miser sur une protection optimale à long terme, les autorités cantonales y voient l’occasion de faire des bénéfices à court terme et délivrent les autorisations à tout-va, encourageant les petites entreprises aventureuses. Ainsi, un projet de construction de 500 mini-centrales hydroélectriques...

Par Mario Kikaš La rivière et ses infrastructures constituent l’un des thèmes récurrents de l’histoire culturelle de la Bosnie-Herzégovine. Difficile d’imaginer la littérature locale sans les rivières et les ponts. Encore plus difficile de retracer l’histoire de cette région sans évoquer la construction de ponts ottomans, de chemins de fer autrichiens le long des berges des rivières ou des barrages, de centrales hydroélectriques construites dans les années soixante dans le cadre d’une modernisation socialiste qui a tenté de faire entrer la Bosnie-Herzégovine et ses peuples dans « le monde du progrès ». L’histoire de l’infrastructure illustre (...)