Bosnie-Herzégovine : « les politiciens corrompus manipulent les religions »

La diversité des religions est la richesse et la chance de la Bosnie-Herzégovine, mais les politiciens des trois communautés manipulent la foi pour répandre la haine et la peur. L’analyse au vitriol du frère Ivo Marković, ofm, directeur du choeur inter-religieux Pontamina, qui n’épargne pas les dirigeants religieux, tant catholiques qu’orthodoxes ou musulmans.

Propos recueillis par Aida Đugum Le choeur Pontanima a reçu le 24 novembre le prix de la Culture pour la paix de la Fondation Jacques Chirac. Radio Slobodna Evropa (RSE) : Le choeur Pontanima magnifie le potentiel pacifique des religions pour œuvrer à la réconciliation en Bosnie-Herzégovine. La situation a-e-elle progressé depuis la fondation de la chorale en 1996 ? Ivo Marković (I.M.) : Je crois que nous portons toujours tous une image noire de la Bosnie-Herzégovine et des Balkans. Cela peut se justifier, après la guerre et les souffrances endurées. Chez nous, on parle beaucoup trop de religion. On a instrumentalisé les religions (...)