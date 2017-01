Entre Albanie et Grèce, la mémoire et l’oubli de la Çamëria

Comment peut-on être Çam ? Cette minorité albanaise d’Epire a été systématiquement chassée du nord de la Grèce après la Seconde Guerre mondiale, et le souvenir des massacres alors perpétrés reste un tabou. Aujourd’hui encore, affirmer l’identité çam demeure difficile et le sort de la région est une pomme de discorde entre Athènes et Tirana. Reportage.