Albanie : Edi Rama étouffe lentement le journalisme indépendant

Journalistes licenciés, émissions interdites, tentatives de limitation du droit à l’information. En Albanie, la liberté de la presse est de plus en plus remise en cause par le gouvernement social-démocrate. Mardi, les journalistes albanais manifestaient pour dénoncer les pressions politiques et économiques sur les médias. En cause : la collusion du pouvoir avec les principaux affairistes du pays. Reportage.