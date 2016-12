À Međuriječje, Serbes et Bosniaques s’unissent pour rénover la mosquée

Par Alen Bajramović Dans les régions frontalières, où les messages des centres de commandement politique arrivent en retard et où les gens ont compris depuis bien longtemps qu’ils avaient besoin les uns des autres, l’aide mutuelle fait partie du quotidien, et les retrouvailles avec les voisins d’avant la guerre redonnent le sourire aux habitants. La nouvelle qui nous arrive de Međuriječje, sorte d’îlot bosnien entouré de Serbie, a de fait de quoi redonner le sourire. La mosquée est en train d’y être rénovée par des Serbes et des Bosniaques, des habitants de Rudo et de Priboj, qui, sur ces quatre km2 de Bosnie « oubliés » en Serbie, montrent (...)