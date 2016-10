Bombardements de Dubrovnik : 25 ans plus tard, un crime sans coupables

Le 1er octobre 1991, commençait le siège de Dubrovnik, essentiellement mené par des appelés et des réservistes monténégrins de la la JNA. A l’époque, les dirigeants du Monténégro, Milo Đukanović et Momir Bulatović, étaient de proches alliés de Milošević. L’opposition monténégrine a sauvé l’honneur du pays, en s’opposant à la guerre, et en chantant « Dubrovnik, pardonne-nous ! »

Par Srđan Janković Il y a 25 ans, commençait l’agression de Dubrovnik par l’Armée populaire yougoslave (JNA) : sur le terrain, ce sont principalement des réservistes monténégrins qui ont été engagés. Or, jamais les responsabilités politiques, directes et indirectes, de l’un des épisodes historiques les plus compromettants de l’histoire du Monténégro n’ont été établies. Les premiers obus sont tombés sur Dubrovnik le 1er octobre 1991, tirés par des canons positionnés sur les monts environnants. Quelque 7.000 réservistes monténégrins, dépendant du ministère de l’Intérieur (MUP), ont participé à la conquête de Konavlje et ed Dubrovnik, ainsi que des (...)